Município terá 10 feriados e pontos facultativos no 1º semestre

Decreto publicado no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (3), estabelece o calendário de feriados e pontos facultativos nas repartições públicas de Três Lagoas no primeiro semestre deste ano.

De acordo com o decreto, somente no primeiro semestre deste ano, os servidores públicos terão 10 dias e meio de descanso. Dia 22 de fevereiro, será ponto facultativo até às 13 horas. No período da tarde da Quarta-feira de Cinzas, terá expediente nas repartições públicas.

Para o segundo semestre, a administração municipal publicará o decreto no final de maio estabelecendo os feriados e pontos facultativos para o período de julho a dezembro.

Conforme o decreto, fica instituído o calendário de feriados e pontos facultativos nas repartições públicas municipais do 1º Semestre nos dias:

- 20 de fevereiro, segunda-feira, Carnaval (ponto facultativo)

-21 de fevereiro, terça-feira, Carnaval (ponto facultativo)

- 22 de fevereiro, quarta-feira, de cinzas (ponto facultativo até as 13 horas)

- 06 de abril, quinta-feira, Quinta-feira Santa (ponto facultativo)

- 07 de abril, sexta-feira, Paixão de Cristo (feriado nacional)

- 21 de abril, sexta-feira, Tiradentes (feriado nacional)

- 1 º de maio, segunda-feira, Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional)

- 08 de junho, quinta-feira, Corpus Christi (feriado municipal)

- 09 de junho, sexta-feira, Corpus Christi (ponto facultativo)

-15 de junho, quinta-feira, aniversário de Três Lagoas (feriado municipal)

- 16 de junho, sexta-feira, ponto facultativo devido ao aniversário da cidade