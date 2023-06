Municípios da região Leste indicam demandas para o PPA do Governo de MS

O Anfiteatro da UFMS de Três Lagoas foi palco, nesta terça-feira (20), do primeiro encontro regional para a elaboração do PPA (Plano Plurianual) 2024-2027.

Na escuta social, a região engloba, além de Três Lagoas, os municípios de Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo e Selvíria.

Nesta etapa, o governo recebe a contribuição da população sul-mato-grossense que indica quais políticas públicas e ações devem ser priorizadas nos municípios e no Estado.

Com base nesse diálogo com a sociedade, será construído o PPA, um instrumento de planejamento previsto na Constituição Federal de 1988, elaborado a cada quatro anos pelos estados.

Confira a reportagem abaixo: