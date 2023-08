Músicos de Três Lagoas fazem homenagem ao radialista Adão Boni

Na manhã desta sexta-feira (4), músicos de Três Lagoas participaram do programa RCN Notícias, da TVC HD e rádio Cultura FM, para realizar uma homenagem ao radialista Adão Boni, que faleceu na noite de quinta-feira (3), com 65 anos. “Uma grande perda, um menino muito gente boa com um coração gigante”, comentaram os amigos emocionados.

Os profissionais tocaram as principais músicas que Adão Boni costumava reproduzir em seus programas, como Viola Caipira, Amigos da Cultura e o Domingão da Fronteira, nas rádios Cultura de Três Lagoas e Paranaíba.

O velório é realizado na Capela Duílio. O enterro está previsto para às 15h, no Cemitério Municipal Santo Antônio.

Confira abaixo a homenagem: