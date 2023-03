Mutirão contra a dengue é realizado no bairro Vila Nova

O mutirão de visitas domiciliares contra a dengue, ação promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou nesta quinta-feira (9), no bairro Vila Nova, em Três Lagoas. A ação ocorrerá também nesta sexta-feira (10) pelo fato do bairro apresentar a maior incidência da doença, no município.

Outra preocupação é o grande volume de chuvas que tem assolado a cidade nos últimos dias, aumentando a disponibilidade de água e criadouros para proliferação do Aedes aegypti, e dificultando as atividades de visita domiciliar dos agentes de combate a endemias.

O Ministério da Saúde, juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), já alertavam, desde o ano passado, que Três Lagoas corre o risco de surto de dengue neste Verão.

No mutirão de visitas domiciliares, servidores vão visitar as residências do bairro, no intuito de eliminar criadouros que contenham focos ou somente água, além de orientar moradores a respeito da eliminação dos locais propícios para o foco do mosquito, que fora a dengue transmite chikungunya e zika vírus

Os servidores devidamente uniformizados e identificados pela prefeitura, visitarão as casas do Vila Nova, das 7h30 às 11h.

A prefeitura reforça a necessidade da participação de todos na luta contra o mosquito, como enfatiza o coordenador do Setor de Endemias, Alcides Ferreira.

Limpeza

Outra ação que será realizada até o dia 13 de março, no Vila Nova, é mais uma etapa do Mutirão da Limpeza, disponibilizando caçambas para os moradores depositem seus lixos e materiais inservíveis a fim de evitar o Aedes e também o aparecimento de escorpiões. A ação já percorreu diversos bairros.