Mutirão da Limpeza atenderá bairro Jardim Alvorada dos dias 20 a 27 de novembro

Atenção moradores do Jardim Alvorada, chegou a hora de desfazer do lixo acumulado, limpar o quintal e jogar fora todo material inservível ou sem utilização, e assim fazer sua parte no combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti e no aparecimento de escorpiões em Três Lagoas.

A campanha da Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Setor de Endemias, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) vai atender dos dias 20 a 27 de novembro os moradores do bairro e região.

Serão disponibilizadas caçambas, devidamente identificadas, para auxiliar os moradores com o descarte correto de lixo, materiais e resíduos.

Continue Lendo...

O Mutirão visa exterminar criadouros de vetores de doenças relacionadas a arboviroses, leishmaniose e escorpiões, para isso, o município disponibiliza um local apropriado (caçambas) para o descarte de todos os locais que possam acumular água (garrafas, pneus, latas, vasos, lonas, eletrodomésticos antigos), como também materiais orgânicos que podem entrar em decomposição (folhas, galhos e madeira podre) ou que sirvam de abrigo para escorpiões como (telhas, tijolos e outros entulhos).

As caçambas da PMTL estarão disponíveis nos seguintes locais: rua E, rua Alfredo Justino, rua A, rua Márcia Mendes, rua Jorge Elias Seba, rua Bom Jesus, rua João Gonçalves de Oliveira, rua Getúlio Garcia Marques, rua Luiz Corrêa da Silveira, rua Augusto Corrêa da Costa, rua Bernardino Rodrigues Montalvão, rua Manoel Ferreira da Rocha, rua Jorge Elias Seba, rua Domingos Rímoli, rua Michel Thomé, avenida Baldomero Leituga, rua Benedito Soares da Mota, rua Antônio Estevan Leal.