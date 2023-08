Mutirão da Limpeza encerra campanha em bairros e recolhe 5.700 toneladas de lixos

A Prefeitura de Três Lagoas finalizou a campanha Mutirão da Limpeza após ter passado por todos os bairros do município. Ao todo foram dez meses da ação que teve como objetivo oferecer a população local apropriado para destinação de lixos, visando acabar com criadouros propícios à proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de (dengue, chikungunya e zika), flebótomo (leishmaniose) e escorpiões.

Ao todo foram 1.616 caçambas, que representa 5.656 toneladas de lixos recolhidos das residências três-lagoenses, segundo informou o setor de Endemias, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), responsável pela ação, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra).

O mutirão foi iniciado no dia 6 de setembro de 2022, no bairro Vila Haro, e encerrou o ano com 2.051 toneladas destinada corretamente. Em 2023, a primeira etapa aconteceu no Vila Alegre e a última no Montanini, concluída no dia 19 de julho, com 1.030 caçambas e 3.605 toneladas.

De acordo com o coordenador da campanha, Alcides Ferreira, do setor de Endemias, apesar dos altos números coletados, e aceitação da população, nem todas as pessoas participam e ajudam na luta contra o mosquito. “Podemos aumentar esses números de lixo recolhido e diminuir os números de casos da dengue, chikungunya, zika e incidência de escorpiões, se todos colaborarem e fizerem sua parte”, ressalta.