Mutirão da Limpeza encerra nesta sexta-feira no bairro Vila Nova

As caçambas do Mutirão da Limpeza, realizado pela Prefeitura de Três Lagoas por meio do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), permanecem no bairro Vila Nova até esta sexta-feira (15). Essa é a última etapa do ano da campanha, que retornará a partir do dia 8 de janeiro de 2024, em outros pontos do bairro Vila Nova, conforme informou o Setor de Endemias.

A ação tem como objetivo exterminar criadouros de vetores de doenças relacionadas a arboviroses, leishmaniose e escorpiões. Para isso, o município disponibiliza locais apropriados (caçambas) para o descarte de todos os itens mencionados.

O que é permitido e proibido

Podem ser descartados objetos que possam acumular água, tais como garrafas, pneus, latas, vasos, lonas e eletrodomésticos antigos. Também são aceitos materiais orgânicos que podem entrar em decomposição, como folhas, galhos e madeira podre, além de itens que sirvam de abrigo para escorpiões, como telhas, tijolos e outros entulhos.

Confira os locais

As caçambas da PMTL estão disponíveis nas seguintes ruas:

Endereço Nº Quarteirão local para colocação da caçamba 01 Rua Duque de Caxias 1465 22 Em frente ao número 02 Rua Duque de Caxias 1565 23 Em frente ao número 03 Rua Sabino José da Costa 1651/A 18 Em frente ao número 04 Rua Elvírio Mário Mancini 1672 25 Em frente ao número 05 Rua Bernardino Rodrigues Montalvão 1051 26 Em frente ao número 06 Rua Duque de Caxias 1849 27 Em frente ao número 07 Rua Manoel Ferreira da Rocha 1030 28 Em frente ao número 08 Rua José Hamílcar Congro Bastos 1218 15 Em frente ao número 09 Rua Manoel Ferreira da Rocha 1387 14 Em frente ao número 10 Rua Júlio Mancini 2098 01 Em frente ao número 11 Rua Manoel Ferreira da Rocha 1978 13 Em frente ao número 12 Rua Augusto Correia da Costa 1375 02 Em frente ao número 13 Rua Júlio Mancini 1744 03 Em frente ao número 14 Rua Bernardino Rodrigues Montalvão 1313 12 Em frente ao número 15 Rua Josino da Cunha Viana 1371 04 Em frente ao número 16 Rua Sabino José da Costa 1554 09 Em frente ao número 17 Rua Bernardino Antonio Leite 1517 06 Em frente ao número 18 Rua Bernardino Antonio Leite 1456 03 Em frente ao número 19 Rua Otávio Sigefredo Roriz 1559 04 Em frente ao número 20 Rua Josino da Cunha Viana 1676 06 Em frente ao número 21 Rua Otávio Sigefredo Roriz 1647 15 Em frente ao número 22 Rua Bernardino Antonio Leite 1788 16 Em frente ao número 23 Rua Bernardino Rodrigues Montalvão 1695 18 Em frente ao número 24 Rua Otávio Sigefredo Roriz 1903 27 Em frente ao número 25 Rua Bernardino Antonio Leite 1509 28 Em frente ao número 26 Rua Otávio Sigefredo Roriz 2072 29 Em frente ao número 27 Rua Romeu de Campos 1865 29 Em frente ao número 28 Rua Manoel Rodrigues Artêz 2025 31 Em frente ao número 29 Rua Almirante Barroso 1992 33 Em frente ao número 30 Rua Augusto Correia da Costa 2061 23 Em frente ao número 31 Rua Manoel Ferreira da Rocha 1858 24 Em frente ao número 32 Rua Augusto Correia da Costa 1731 25 Em frente ao número 33 Rua Manoel Rodrigues Artêz 1728 20 Em frente ao número 34 Rua Almirante Barroso 1788 21 Em frente ao número 35 Rua Josino da Cunha Viana 1979 11 Em frente ao número 36 Rua Manoel Rodrigues Artêz 1655 13 Em frente ao número 37 Rua Egídio Thomé 1965 09 Em frente ao número 38 Viela Júlio Viegas Muniz 1734 01 Em frente ao número

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas