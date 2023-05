Mutirão da Limpeza está nos bairros Jupiá e Bosque das Araras até 5 de junho

Moradores dos bairros Jupiá e Bosque das Araras têm até o dia 5 de junho para utilizarem as caçambas do Mutirão da Limpeza, e descartar corretamente materiais e resíduos que possam vir a ser criadouros propícios à proliferação do mosquito Aedes aegypti (Dengue, Chikungunya e Zika), Flebótomo (Leishmaniose) e escorpiões.

Nas caçambas os moradores podem descartar pneus velhos, embalagens e recipientes plásticos, vasos, pias, tanques, caixas d’água, garrafas, vidros, madeiras e troncos secos inservíveis e entulhos que possam abrigar escorpiões.

Porém não é permitido o descarte de folhagens de podas recentes, móveis, lixo doméstico entre outros. Esses materiais devem ser destinados ao Buracão do Jupiá e o lixo comum depositado para a coleta de lixo. Itens como objetos/eletrônicos velhos ou quebrados, lâmpadas, animais mortos, também não são permitidos.

Confira os locais da semana

As caçambas da PMTL estão disponíveis nas seguintes ruas:

Rua A

Rua B

Rua Egídio Thomé

Rua das Caranhas

Rua Alfa

Rua Beta

Rua Y

Rua Gama

Rua Sigma

Viela Ramos

Rua dos Piaus

Rua Guinter

Rua do Porto de Areia

Rua Ômega

Rua Arara Amarela

Rua Periquito

Rua Arara Azul

Rua Cacatua

Rua Arara Militar