Mutirão da Limpeza estará no bairro Jardim Caçula nesta semana

Moradores do bairro Jardim Caçula terão até o dia 10 de abril para descartar lixos ou materiais inservíveis nas caçambas espalhados pelo bairro, que fazem parte do Mutirão da Limpeza, ação da Prefeitura de Três Lagoas.

O intuito da iniciativa é auxiliar os moradores com o descarte correto de materiais e resíduos que possam vir a ser criadouros propícios à proliferação do mosquito Aedes aegypti (Dengue, Chikungunya e Zika), Flebótomo (Leishmaniose) e escorpiões.

São aceitos nas caçambas: pneus velhos, embalagens e recipientes plásticos, vasos, pias, tanques, caixas d’água, garrafas, vidros, madeiras e troncos secos inservíveis e entulhos que possam abrigar escorpiões.

E são proibidos: galhadas e folhagens de podas recentes, móveis, lixo doméstico entre outros. Esses materiais devem ser destinados ao Buracão do Jupiá e o lixo comum depositado para a coleta de lixo. Itens como objetos eletrônicos velhos ou quebrados, lâmpadas, animais mortos, também não são permitidos.

O Mutirão Limpeza é uma campanha da Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA). Na próxima semana, dos dias 10 a 17, as caçambas estarão nos bairros Vila Zuque e Santa Rita.

MUTIRÃO DE VISITAS

Nesta terça e quarta-feira (04 e 05), a SMS promove também o Mutirão de Visitas, uma força tarefa com servidores da Prefeitura e de órgãos competentes para verificar nas residências visitadas a existência de criadouros para proliferação do Aedes aegypti, evitando casos de dengue na cidade.

Hoje (04), a ação acontece no bairro Nossa Senhora Aparecida e na Esplanada NOB, já amanhã será a vez da Vila Guanabara e Jardim Dourados.