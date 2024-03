O Mutirão da Limpeza, uma iniciativa da Prefeitura de Três Lagoas, através do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), está esta semana no bairro Santa Luzia.

Chegou a vez dos moradores dessa região se livrarem do lixo acumulado, limpando o quintal e descartando todo material inservível ou sem utilidade, contribuindo assim para o combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti e a aparição de escorpiões, em Três Lagoas.

Serão disponibilizadas até o dia 18 (segunda-feira), caçambas devidamente identificadas para auxiliar os moradores no descarte correto de lixo, materiais e resíduos.

O mutirão tem como objetivo eliminar criadouros de vetores de doenças relacionadas a arboviroses, leishmaniose e escorpiões. Para isso, o município oferece um local apropriado (caçambas) para o descarte de todos os itens que possam acumular água (garrafas, pneus, latas, vasos, lonas, eletrodomésticos antigos), bem como materiais orgânicos que possam entrar em decomposição (folhas, galhos e madeira podre), ou servir de abrigo para escorpiões, como telhas, tijolos e outros entulhos.

As caçambas da PMTL estarão disponíveis nas seguintes ruas e quarteirões:

Endereço Nº Quarteirão Local para Colocação da Caçamba 01 Rua Abraão Mattar 210 1 Em frente ao número 02 Rua Abraão Mattar 439 5 Em frente ao número 03 Rua Abraão Mattar 620 4 Em frente ao número 04 Rua Bartolomeu Gusmão 505 11 Em frente ao número 05 Rua Bartolomeu Gusmão 275 9 Em frente ao número 06 Rua Cristina Ursaia 275 8 Em frente ao número 07 Rua João Coelho 151 14 Em frente ao número 08 Rua Rômulo Carrato 186 14 Em frente ao número 09 Rua Thomaz da Costa 220 16 Em frente ao número 10 Rua Trajano dos Santos 303 21 Em frente ao número 11 Rua Samuel de Sá 181 22 Em frente ao número 12 Rua Samuel de Sá 60 29 Em frente ao número 13 Rua Angelina Tebet 975 30 Em frente ao número 14 Rua Angelina Tebet 346 14 Em frente ao número 15 Rua Mercúrio 80 18 Em frente ao número 16 Rua Sobral 21 32 Em frente ao número 17 Rua Urias Ribeiro 490 33 Em frente ao número 18 Rua Dom Pedro 325 33 Em frente ao número 19 Rua Carlos Camargo 203 34 Em frente ao número 20 Rua Dom Aquino 482 39 Em frente ao número 21 Rua Urias Ribeiro 872 42 Em frente ao número 22 Rua Alceu Silva 419 42 Em frente ao número 23 Rua Carlos Camargo 393 43 Em frente ao número 24 Rua Trajano dos Santos 791 41 Em frente ao número 25 Rua Abraão Mattar 720 50 Em frente ao número 26 Rua José Teixeira 369 46 Em frente ao número 27 Rua Taurino Kock 1066 53 Em frente ao número 28 Rua Taurino Kock 1501 51 Em frente ao número 29 Rua Bernardino Mendes 713 50 Em frente ao número 30 Rua Bernardino Mendes 323 37 Em frente ao número 31 Rua Maria Coletti 550 48 Em frente ao número

