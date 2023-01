Mutirão da Limpeza fecha 2022 com 2,051 toneladas de lixo recolhidas

O Mutirão da Limpeza, iniciativa da Prefeitura de Três Lagoas visando acabar com os possíveis locais propícios à proliferação do mosquito Aedes aegypti, recolheu 586 caçambas de lixo, equivalente a 2.051 toneladas em 2022.

Os dados foram divulgados pelo Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), responsável pela organização da campanha que acontece em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra).

Em 2022, foram três meses de Mutirão, iniciando no dia 05 de setembro no bairro Vila Haro, posteriormente passando pelo Vila Maria, Guanabara, São Carlos, Maristela, Flamboyant, Samambaia, Jardim Rodrigues, Jardim Violetas, Santa Terezinha, Jardim Oliveiras, Jardim Itamarati, Vila Aeroporto, Paranapungá, Oiti, Nova Americana, Primavera, Atenas, Acácia, Vila Piloto e por fim o Jardim Alvorada.

A média por etapa é 45 caçambas de lixo, sendo a última, na Vila Piloto, tendo a com maior mobilização da população, recolhendo 52 caçambas.

De acordo com o coordenador do setor de Endemias da SMS e do Mutirão da Limpeza, Alcides Ferreira, o diferencial do projeto é a participação ativa da população. “ É de suma importância para o sucesso da Campanha, a participação dos moradores dos bairros visando a diminuição da transmissão das doenças e risco de acidentes com animais peçonhentos”, explicou o coordenador.

O coordenador salientou que o foco do Mutirão em 2023 é ir aos bairros que ainda não foram atendidos. “A prioridade neste ano são os locais com histórico recente de alto número de casos de dengue, leishmaniose e presença de escorpiões” concluiu.

51ª ETAPA

O Mutirão está acontecendo no bairro Vila Alegre em duas etapas, devido à extensão do bairro e demanda dos moradores. A limpeza e despejo do lixo vai até a próxima segunda-feira (22).