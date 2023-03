Mutirão da limpeza ficará no bairro Vila Nova até o dia 13 de março

Emtre os dias 6 e 13, o “Mutirão da Limpeza” da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estará no bairro Vila Nova, disponibilizando caçambas para auxiliar os moradores com o descarte correto de materiais e resíduos que possam virar criadouros propícios à proliferação do mosquito Aedes aegypti (dengue, chikungunya e zika), também do flebótomo (Leishmaniose) e escorpiões.

O Mutirão da Limpeza é uma iniciativa da Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Setor de Endemias, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra).

Confira os locais da próxima semana:

As caçambas estarão disponíveis nas seguintes ruas, do bairro Vila Nova:

Rua Egídio Thomé

Rua Otávio Sigefredo Roriz

Rua Josino da Cunha Viana

Rua Romeu de Campos

Rua Bernardino Rodrigues Montalvão

Rua Marcilio Dias

Rua Manoel Ferreira da Rocha

Rua Augusto Correa da Costa

Rua Manoel Rodrigues Artez

Rua Bernardino Antonio Leite

Rua Julio Mancine

Rua Sabino José da Costa

Rua José Hamilcar Congro Bastos

Rua Duque de Caxias

Rua Elviro Mário Mancine

Travessa Kity

Rua Manoel Ferreira da Rocha