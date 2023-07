Mutirão da limpeza ficará no Orestinho até 10 de julho

Moradores do bairro Orestinho serão atendidos no Mutirão da Limpeza, dos dias 3 a 10 de julho. Nesse período, os moradores poderão utilizar as caçambas identificadas para descartar corretamente materiais e resíduos que possam vir a ser criadouros propícios à proliferação do mosquito Aedes aegypti (dengue, chikungunya e zika), flebótomo (leishmaniose) e escorpiões.

A campanha é uma ação da Prefeitura de Três Lagoas, por meio do setor de Endemias, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), de combate ao mosquito Aedes aegypti.

Nas caçambas os moradores podem descartar pneus velhos, embalagens e recipientes plásticos, vasos, pias, tanques, caixas d’água, garrafas, vidros, madeiras e troncos secos inservíveis e entulhos que possam abrigar escorpiões.

Porém não é permitido o descarte de folhagens de podas recentes, móveis, lixo doméstico entre outros. Esses materiais devem ser destinados ao Buracão do Jupiá e o lixo comum depositado para a coleta de lixo. Itens como objetos/eletrônicos velhos ou quebrados, lâmpadas, animais mortos, também não são permitidos.

CONFIRA OS LOCAIS DA PRÓXIMA SEMANA

As caçambas da PMTL estarão disponíveis nas seguintes ruas:

Rua Theófilo P. Cunha

Rua Jacarandá

Rua Buriti

Rua Copaíba

Rua Abílio de Campos

Rua Edelcino Fernandes

Rua Rio Pardo

Rua Rio Ivinhema

Rua Rio Paraná

Rua Geraldo Alves

Rua Rio de Amaral

Rua Joaquim C. da Silva

Rua Matheus R. B. Santos

Rua Rio Piqueri

Rua Bruno P. Martinez

Rua Milton César