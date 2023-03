Mutirão da Limpeza irá atender nova região do Vila Nova e bairro Jk na próxima semana

Na próxima semana, dos dias 20 a 27, o Mutirão da Limpeza, ação da Prefeitura de Três Lagoas, iniciará a terceira etapa em novos locais do Vila Nova, nesta fase também entra a região do bairro JK.

O Mutirão permanece no bairro pela terceira semana seguida, por ser o mais populoso de Três Lagoas e registra a maior incidência de casos de dengue. O intuito é auxiliar os moradores com o descarte correto de materiais e resíduos que possam vir a ser criadouros propícios à proliferação do mosquito Aedes aegypti (Dengue, Chikungunya e Zika), Flebótomo (Leishmaniose) e escorpiões.

A iniciativa é da Prefeitura, por meio do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em parceria com a Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra).

Como funciona

Nas caçambas são aceitos pneus velhos, embalagens e recipientes plásticos, vasos, pias, tanques, caixas d’água, garrafas, vidros, madeiras e troncos secos inservíveis e entulhos que possam abrigar escorpiões.

São proibidas galhadas e folhagens de podas recentes, móveis, lixo doméstico entre outros. Esses materiais devem ser destinados ao Buracão do Jupiá e o lixo comum depositado para a coleta de lixo. Itens como objetos eletrônicos velhos ou quebrados, lâmpadas, animais mortos, também não são permitidos.

Confira os locais da próxima semana

As caçambas da PMTL estarão disponíveis nas seguintes ruas, do bairro Vila Nova e JK:

Rua Etelvino Custódio de Oliveira

Rua José Amin

Rua Bom Jesus da Lapa

Rua José Lopes Barbosa

Viela 3

Rua David Alexandria

Rua Marcílio Dias

Rua Eurídice Chagas Cruz

Av. Jary Mercante

Rua Egídio Thomé

Rua Josino da Cunha Viana

Rua Sabino José da Costa

Viela Dib Zaguir

Rua Júlio Mancini

Rua Bernardino Antonio Leite

Rua Otávio Sigefredo Roriz

Rua Manoel Rodrigues Artez

Rua Prof. Izaura Ferreira de Oliveira