Mutirão da Limpeza irá atender os bairros Jardim Carandá, Novo Oeste e Orestinho na próxima semana

O Mutirão da Limpeza estará na próxima semana em três bairros: Jardim Carandá, Novo Oeste e Orestinho, disponibilizando caçambas, devidamente identificadas, para auxiliar os moradores com o descarte correto de lixo, materiais e resíduos.

A campanha da Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), vai atender os moradores do bairro e região de 7 a 14 de março.

O objetivo da administração municipal é exterminar criadouros de vetores de doenças relacionadas a arboviroses, leishmaniose e escorpiões. Entre os itens que possam acumular água estão: garrafas, pneus, latas, vasos, lonas e eletrodomésticos antigos, assim como materiais orgânicos que podem entrar em decomposição, como folhas, galhos e madeira podre, ou que sirvam de abrigo para escorpiões, como telhas, tijolos e outros entulhos.

As caçambas começam a ser distribuídas nos locais mencionados abaixo a partir de segunda-feira (4), e ficam disponíveis para a população até o dia 14, quando são retiradas e levadas para o próximo bairro atendido pelo Mutirão da Limpeza.

As caçambas da PMTL estarão disponíveis nas seguintes ruas e quarteirões:

Endereço Nº Quarteirão Local para Colocação da Caçamba Bairro 01 Rua Dom Aquino 830 1 Em frente ao número Jardim Carandá 02 Rua Dirce Piacentini 705 4 Em frente ao número Jardim Carandá 03 Rua Milton César Damasceno 595 3 Em frente ao número Jardim Carandá 04 Rua Dom Pedro 1636 18 Em frente ao número Jardim Carandá 05 Rua Milton César Damasceno 393 19 Em frente ao número Jardim Carandá 06 Rua Antonio de Carvalho 894 16 Em frente ao número Jardim Carandá 07 Rua Protázio Garcia Leal 628 11 Em frente ao número Jardim Carandá 08 Rua Quixeramobim 2032 12 Em frente ao número Jardim Carandá 09 Rua Geraldo Macedo 243 25 Em frente ao número Jardim Carandá 10 Rua Dom Aquino 986 22 Em frente ao número Jardim Carandá 11 Rua Sucupira – 5 Em frente a portaria Novo Oeste 12 Rua Adilson de Souza – 6 Em frente a portaria Novo Oeste 13 Rua Angico – 7 Em frente a portaria Novo Oeste 14 Rua Matheus R. dos Santos – 8 Em frente a portaria Novo Oeste 15 Rua Joaquim da Silva – 9 Em frente a portaria Novo Oeste 16 Rua Vicente da Silva – 10 Em frente a portaria Novo Oeste 17 Rua Adair Carlos – 11 Em frente a portaria Novo Oeste 18 Rua Maria Camargo – 12 Em frente a portaria Novo Oeste 19 Rua Cedro – 13 Em frente a portaria Novo Oeste 20 Rua Antonio do Amaral – 13 Em frente a portaria Novo Oeste 21 Carandá – 1 Em frente ao condomínio/portaria Res. Orestinho 22 Jacarandá – 2 Em frente ao condomínio/portaria Res. Orestinho 23 Buriti – 3 Em frente ao condomínio/portaria Res. Orestinho 24 Copaíba – 6 Em frente ao condomínio/portaria Res. Orestinho 25 Abílio de Campos – 6 Em frente ao condomínio/portaria Res. Orestinho 26 Edelcino F. Neto 1513 12 Em frente ao número Res. Orestinho 27 Geraldo Alves 2969 14 Em frente ao número Res. Orestinho 28 Edelcino F. Neto 3144 7 Em frente ao número Res. Orestinho 29 Rio Paraná 2811 24 Em frente ao número Res. Orestinho 30 Rio Paraná 2386 35 Em frente ao número Res. Orestinho 31 Rio Paraná 2309 37 Em frente ao número Res. Orestinho 32 Rio Paraná 2110 41 Em frente ao número Res. Orestinho

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas