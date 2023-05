Mutirão da limpeza no Santos Dumont e Vila Terezinha vai até segunda-feira

Até segunda-feira (22), os bairros Santos Dumont e Vila Terezinha estarão com caçambas para auxiliar o morador no descarte correto de materiais e resíduos que possam vir a ser criadouros propícios à proliferação do mosquito Aedes aegypti (Dengue, Chikungunya e Zika), Flebótomo (Leishmaniose) e escorpiões.

A ação faz parte do Mutirão da Limpeza, realizado pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio do setor de Endemias, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra).

Nesses locais são permitidos pneus velhos, embalagens e recipientes plásticos, vasos, pias, tanques, caixas d’água, garrafas, vidros, madeiras e troncos secos inservíveis e entulhos que possam abrigar escorpiões.

E são proibidas galhadas e folhagens de podas recentes, móveis, lixo doméstico entre outros. Esses materiais devem ser destinados ao Buracão do Jupiá e o lixo comum depositado para a coleta de lixo. Itens como objetos/eletrônicos velhos ou quebrados, lâmpadas, animais mortos, também não são permitidos.

Confira os locais dessa semana

As caçambas da PMTL estão disponíveis nas seguintes ruas:

Rua José Palma (Dalvino Alves Mariano)

Rua Sebastião dos Santos

Rua José Carlos de Queiroz (Tiradentes)

Rua Valdeci Vasconcelos

Rua das Marias

Rua Dalvino Alves Mariano

Rua Benedito Alves da Fonseca

Rua Bruno Phool

Rua José Ribeiro de Sá Carvalho

Rua Wanda de Campos

Rua Jamil Jorge Salomão

Rua Tiradentes

Rua Quinzinho de Campos

Rua José Corrêa da Silveira

Rua João Filgueiras

Rua Elias Abrão