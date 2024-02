Mutirão da Limpeza permanece no bairro Guanabara e Vila Maria até terça-feira

As caçambas do Mutirão da Limpeza, realizado pela Prefeitura de Três Lagoas por meio do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), permanecem nos bairros Guanabara e Vila Maria até o dia 6 de fevereiro.

Após esse período, a campanha irá atender os moradores do bairro São Carlos. A ação tem como objetivo exterminar criadouros de vetores de doenças relacionadas a arboviroses, leishmaniose e escorpiões. Para isso, o município disponibiliza locais apropriados (caçambas) para o descarte de todos os itens mencionados.

Itens como garrafas, pneus, latas, vasos, lonas e eletrodomésticos antigos, que possam acumular água, devem ser descartados nos pontos de coleta. Além disso, materiais orgânicos suscetíveis à decomposição, como folhas, galhos e madeira podre, e itens que sirvam de abrigo para escorpiões, como telhas, tijolos e outros entulhos, também são aceitos.

Confira os locais

As caçambas da PMTL estarão disponíveis nas seguintes ruas e quarteirões:

Endereço Nº Quarteirão Local para Colocação da Caçamba 01 Rua Pelópedes Gouveia com Said Abid 2220 01 Em frente ao número 02 Rua Jamil J.Salomão com Manoel A. Jeremias 730 08 Em frente ao número 03 Rua Elias Mansur 571 11 Em frente ao número 04 Rua 08 com Otávio Luiz da Silva 882 17 Em frente ao número 05 Rua Manoel Antonio Jeremias 2577 20 Em frente ao número 06 Rua 09 com Beija Flor 2623 27 Em frente ao número 07 Rua A 2726 28 Em frente ao número 08 Rua Macapá com Eulália de Araújo 819 29 Em frente ao número 09 Campo de Futebol – 34 Esquina 10 Rua Elias Mansur com Rua A – 35 Esquina 11 Rua A com Washington José da Costa 2935 35 Em frente ao número 12 Rua Yamaguti Kankiti – 46 Em frente caixa d’água 13 Rua Piratininga com Rua D 156 01 Em frente ao número 14 Rua Antonio C. de Oliveira 230 03 Em frente ao número 15 Rua Manoel Antonio Jeremias 335 03 Em frente ao número 16 Rua Manoel Antonio Jeremias 25 08 Em frente ao número 17 Rua H com Otávio Luiz da Silveira 278 13 Em frente ao número 18 Rua Otávio L. da Silveira com Washington J. Costa 494 14 Em frente ao número 19 Rua Eulália de Araújo com Diógenes M. Marques 395 16 Em frente ao número 20 Rua Agenor X. Oliveira com Eulália de Araújo 140 18 Em frente ao número 21 Rua B com Agenor Xavier de Oliveira 155 19 Em frente ao número 22 Rua B com Diógenes M. Marques 358 22 Em frente ao número 23 Rua C com Diógenes M. Marques 398 31 Em frente ao número 24 Av. Clodoaldo Garcia 3291 36 Em frente ao número 25 Rua D com Rua das Flores 41 37 Em frente ao número 26 Rua D com Rua das Raízes 50 42 Em frente ao número

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas