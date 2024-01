Mutirão da Limpeza permanece no bairro Vila Haro até o dia 25 de janeiro

A partir desta quinta-feira (18), as caçambas do Mutirão da Limpeza estão à disposição dos moradores do bairro Vila Haro. A campanha permanecerá no local até o dia 25 deste mês.

O Mutirão da Limpeza é uma iniciativa da Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra).

O principal objetivo da campanha é eliminar criadouros de vetores de doenças relacionadas a arboviroses, leishmaniose e escorpiões. Para isso, o município oferece locais apropriados (caçambas) para o descarte adequado de lixo e materiais correlatos.

O que descartar?

Na campanha, é possível descartar objetos que possam acumular água, como garrafas, pneus, latas, vasos, lonas e eletrodomésticos antigos. Além disso, são aceitos materiais orgânicos que possam entrar em decomposição, como folhas, galhos e madeira podre. Itens que possam servir de abrigo para escorpiões, como telhas, tijolos e outros, também são aceitos.

Confira os locais

As caçambas da PMTL estarão disponíveis nas seguintes ruas e quarteirões:

Endereço Nº Quarteirão Local para Colocação da Caçamba 01 Rua Rogaciano Garcia Moreira 179 1 Esquina com número 179 02 Rua Rogaciano Garcia Moreira 359 3 Esquina com número 359 03 Rua Rogaciano Garcia Moreira 650 5 Esquina com número 650 04 Rua Macapá 570 9 Em frente ao número 05 Rua Macapá 2.275 12 Em frente ao número 06 Rua Macapá 118 14 Em frente ao número 07 Rua Cel Camisão 2.335 23 Em frente ao número 08 Rua Cel Camisão 2.365 20 Em frente ao número 09 Rua Cel Camisão S/n 16 Muro Motel Havai 10 Rua Rosita de Oliveira Lima S/n 25 Em frente a Lagoa de Prata 11 Rua Antonio João 599 26 Em frente ao número 12 Rua Rosita de Oliveira Lima 2.455 27 Em frente ao número 13 Rua Rosita de Oliveira Lima, esquina com Rua Nossa Senhora Aparecida S/n 30 Terreno baldio de esquina 14 Rua Antonio João 2.540 33 Em frente ao número 15 Rua Otávio Luis da Silveira, entre as rua Nossa Senhora Aparecida e Waldemar Fernandes Gomes S/n 34 Terreno baldio 16 Rua Antonio João S/n 35 Terreno baldio 17 Rua Otávio Luiz da Silveira 2.663 40 Em frente ao número 18 Rua Otávio Luiz da Silveira 2.671 43 Em frente ao número 19 Rua Idolino Garcia Leal 420 44 Em frente ao número 20 Rua Waldemar Fernandes Gomes 170 51 Em frente ao número 21 Rua João Silva 570 56 Em frente ao número 22 Rua Bandeirantes 681 58 Em frente ao número 23 Rua Santa Helena 357 63 Em frente ao número 24 Rua Waldemar Fernandes Gomes 132 65 Em frente ao número 25 Rua Santa Helena 357 85 Em frente ao número 26 Rua New York 147 88 Em frente ao número 27 Rua F 2.286 90 Em frente ao número

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas