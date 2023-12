Mutirão da Limpeza permanece no bairro Vila Nova até 14 de dezembro

Até quinta-feira (14), os moradores do bairro Vila Nova podem utilizar as caçambas do Mutirão da Limpeza, promovido pela Prefeitura de Três Lagoas por meio do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra). Após essa data, os itens começarão a ser retirados dos locais.

Podem ser descartados objetos que possam acumular água, tais como garrafas, pneus, latas, vasos, lonas e eletrodomésticos antigos. Também são aceitos materiais orgânicos que podem entrar em decomposição, como folhas, galhos e madeira podre, além de itens que sirvam de abrigo para escorpiões, como telhas, tijolos e outros entulhos.

A ação tem como objetivo exterminar criadouros de vetores de doenças relacionadas a arboviroses, leishmaniose e escorpiões. Para isso, o município disponibiliza locais apropriados (caçambas) para o descarte de todos os itens mencionados.

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas

Confira os locais

As caçambas da PMTL estão disponíveis nas seguintes ruas: