Mutirão da Limpeza retorna em novos pontos do bairro Vila Nova nesta segunda-feira

Caso tenha acumulado lixos, materiais inservíveis ou itens do tipo durante as festas de fim de ano, temos uma boa notícia: o Mutirão da Limpeza, ação da Prefeitura de Três Lagoas, está de volta. A partir desta segunda-feira (8), as caçambas da administração municipal estarão nas ruas da cidade.

A primeira etapa de 2024 será no bairro Vila Nova, o mesmo local da última etapa de 2023. A campanha segue na região, mas em pontos diferentes, durante os dias 8 a 15 deste mês. Os moradores do bairro Vila Haro serão os próximos atendidos.

O mutirão tem como objetivo exterminar criadouros de vetores de doenças relacionadas a arboviroses, leishmaniose e escorpiões. Para isso, o município disponibiliza locais apropriados (caçambas) para o descarte correto de lixo e materiais do tipo.

Veja o que pode ser descartado nas caçambas

Podem ser descartados objetos que possam acumular água, tais como garrafas, pneus, latas, vasos, lonas e eletrodomésticos antigos. Também são aceitos materiais orgânicos que podem entrar em decomposição, como folhas, galhos e madeira podre, além de itens que sirvam de abrigo para escorpiões, como telhas, tijolos e outros.

Confira os próximos locais

As caçambas da PMTL estarão disponíveis nas seguintes ruas e quarteirões:

Endereço Nº Quarteirão 01 Rua Duque de Caxias 2117 01 02 Rua Manoel Ferreira da Rocha 1017 02 03 Rua Manoel Ferreira da Rocha 852 08 04 Rua Generoso Siqueira 2111 04 05 Rua Manoel Ferreira da Rocha 622 06 06 Rua Augusto Correia da Costa 521 06 07 Rua Augusto Correia da Costa 707 07 08 Av. Eloy Chaves 1912 09 09 Rua Augusto Correia da Costa 970 10 10 Rua Elvírio Mário Mancini 1695 21 11 Rua Bernardino Rodrigues Montalvão 837 12 12 Rua Generoso Siqueira 1716 19 13 Rua Josino da Cunha Viana 695 16 14 Rua Bernardino Rodrigues Montalvão 663 13 15 Rua Elmano Soares 1593 15 16 Av. Antonio de Souza Queiroz 1562 27 17 Rua Egídio Thomé 811 25 18 Av. Eloy Chaves 1592 22 19 Rua Egídio Thomé 1015 23 20 Rua Elvírio Mário Mancini 1441 33 21 Rua Generoso Siqueira 1444 30 22 Rua Elvírio Mário Mancini 1310 03 23 Av. Eloy Chaves 1341 17 24 Rua Generoso Siqueira 1298 18 25 Viela Miguel Amado 1329 33 26 Rua Elmano Soares 1293 34 27 Rua Elmano Soares 1201 35 28 Rua Bom Jesus 685 31 29 Av. Eloy Chaves 1170 14 30 Viela João de Almeida Barros 1060 06 31 Rua João Gonçalves de Oliveira 1062 07 32 Viela Santo Antonio 1151 07 33 Rua Elvírio Mário Mancini 732 10 34 Av. Eloy Chaves 880 12 35 Rua João Gonçalves de Oliveira 801 20 36 Rua Generoso Siqueira 881 27 37 Rua Zuleide Perez Tabox 750 26 38 Rua Alfredo Justino 747 37

* Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas