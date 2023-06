Mutirão da Limpeza se instala no bairro Quinta da Lagoa

O Mutirão da Limpeza inicia nesta segunda-feira (19), a ação, no bairro Quinta da Lagoa, disponibilizando caçambas para os moradores descartarem lixos e materiais inservíveis.

A campanha do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em parceria com a Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) ficará até o dia 26, no bairro.

O intuito é erradicar locais que possam vir a ser criadouros propícios à proliferação do mosquito Aedes aegypti (dengue, chikungunya e zika), flebótomo (leishmaniose) e escorpiões.

COMO FUNCIONA

Nas caçambas são aceitos pneus velhos, embalagens e recipientes plásticos, vasos, pias, tanques, caixas d’água, garrafas, vidros, madeiras e troncos secos inservíveis e entulhos que possam abrigar escorpiões.

São proibidas galhadas e folhagens de podas recentes, móveis, lixo doméstico entre outros. Esses materiais devem ser destinados ao Buracão do Jupiá e o lixo comum depositado para a coleta de lixo. Itens como objetos eletrônicos velhos ou quebrados, lâmpadas, animais mortos, também não são permitidos.

CONFIRA OS LOCAIS DESSA SEMANA

As caçambas da PMTL estão disponíveis nas seguintes ruas, do bairro Quinta da Lagoa:

Rua Evaristo de Almeida

Rua Dos Maçons

Rua Rayldo de Oliveira Gomes

Rua Paranaíba

Av. Rosário Congro

Rua 01

Rua 02