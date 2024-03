Mutirão da Limpeza será paralisado para manutenção do caminhão que transporta material recolhido

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que o Mutirão da Limpeza, campanha que recolhe todo material inservível ou sem utilidade pelos moradores das residências, com objetivo de combater à proliferação do mosquito Aedes aegypti e incidência de escorpiões em Três Lagoas, dará uma breve pausa para a manutenção do caminhão que transporta o material recolhido.

No momento, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), responsável por efetuar o recolhimento das caçambas, está retirando os itens do bairro Santa Luzia, que sediava a ação.

Após o recolhimento, o caminhão ficará parado para manutenção e em breve a SMS e a Seintra informarão o retorno da campanha.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas