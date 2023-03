Mutirão da Saúde estará nos bairros Vila Piloto e Vila Alegre na quinta e na sexta

Dando sequência ao planejamento da Prefeitura de Três Lagoas, com ações visando combater criadouros para proliferação do Aedes aegypti, e assim reduzindo os casos de dengue na cidade, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) promove nos dias 23 e 24 (quinta e sexta-feira), o Mutirão de Visitas, dessa vez nos bairros Vila Piloto e Vila Alegre.

Os bairros escolhidos pela SMS, são de acordo com os locais que registram grande incidência de casos no Município. Vale ressaltar, que o Ministério da Saúde, juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), já alertaram, desde o ano passado, que Três Lagoas corria o risco de surto de dengue.

No Mutirão de Visitas, servidores dos departamentos da SMS vão às residências, no intuito de eliminar criadouros que contenham focos ou somente água, além de orientar moradores a respeito da eliminação dos locais propícios para o foco do mosquito Aedes aegypti, que fora a dengue transmite chikungunya e zika vírus

Os servidores devidamente uniformizados e identificados pela Prefeitura, visitarão as casas dos bairros, na quinta-feira e sexta-feira, das 7h30 às 11h.