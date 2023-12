Mutirão de exames laboratoriais tem número abaixo do esperado

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) relatou um número baixo em adesão ao mutirão para realização de exames de laboratório, que teve início no último sábado (9), quando foram coletados apenas 145 exames, embora houvesse expectativa em se coletar 450 exames para análises, ficando 68% abaixo do esperado.

Cerca de 900 pacientes ainda estão aguardando na fila, acumulada durante o ano de 2023, para realizarem exames laboratoriais, como colesterol, glicemia em jejum, hemograma, urina, entre outros. A secretária de Saúde, Elaine Fúrio, pede para que quem não puder comparecer, não confirme presença, “pois acaba tomando a vaga de outra pessoa que poderia ser atendida naquele dia. Além disso, o não comparecimento acaba aumentando o represamento desses procedimentos.”

O mutirão de exames só vale para pessoas que estão aguardando na fila, e não contempla a realização de novas coletas, de acordo com a SMS. A expectativa é de zerar a lista antes da chegada do ano de 2024.

Para participar do programa, as unidades básicas de saúde (UBS) estão entrando em contato com os pacientes que constam na lista de espera através do cadastro de usuário em cada unidade. Portanto, é necessário manter os dados atualizados, como: endereço, número de telefone e e-mail.

Quem não pôde comparecer na primeira etapa, será realizada a última etapa do mutirão neste sábado (16), entre 6h e 9h, em três unidades:

• USF São Carlos, na Rua Pelópides Gouvêia, nº 2.137;

• USF Santa Luzia, na Rua Bernardino Mendes, nº 596;

• Laboratório Municipal, na Rua João Silva, nº 1.008, Centro.