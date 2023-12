Mutirão de Exames teve baixa adesão e realizou apenas 345 coletas de 1.000 previstas

Apesar dos esforços da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em realizar um Mutirão de Exames para iniciar o ano de 2024 sem pendências laboratoriais, os resultados ficaram abaixo do esperado. Nos dois últimos sábados, 9 e 16 de dezembro, o mutirão destinado a testes de hemograma, glicemia em jejum, colesterol, urina, entre outros, coletou apenas 345 amostras das 1.000 inicialmente planejadas.

No dia 16, embora tenha havido um aumento de 55 coletas em relação ao dia 9 de dezembro, a adesão permaneceu baixa. No laboratório municipal, dos 50 previstos, apenas 44 foram coletados. Nas Unidades de Saúde da Família (USFs) Santa Luiza e São Carlos, a previsão era coletar 400 amostras (200 em cada unidade), mas foram coletadas 85 e 71 amostras, respectivamente.

No sábado anterior, a adesão foi ainda menor. No Laboratório Municipal, com a expectativa de 50 coletas, apenas 18 foram realizadas. Na USF Nova Três Lagoas, de 200 previstos, somente 66 foram coletados, enquanto na USF São Carlos, das 200 amostras planejadas, apenas 61 foram coletadas.

A secretária da pasta, Elaine Fúrio, lamentou a falta de adesão da população. “Aqueles que foram chamados e não compareceram, voltam para o final da fila de coleta, infelizmente. De todo modo, quero agradecer ao empenho das equipes de saúde que trabalharam nos últimos dois sábados no mutirão, bem como àqueles que assumiram o compromisso e compareceram na USF para fazer a coleta”, finalizou.

Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp: (67) 98139-3273.

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas