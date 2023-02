Mutirão de Limpeza segue até o dia 20 no bairro Santa Luzia

Moradores do bairro Santa Luzia tem até o dia 20 para depositar lixos e materiais inservíveis nas caçambas do Mutirão da Limpeza, em todas as regiões da cidade.

O intuito do Setor de Endemias, da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), é auxiliar os moradores com o descarte correto de materiais e resíduos que possam vir a ser criadouros propícios à proliferação do mosquito aedes aegypti (dengue, chikungunya e zika), flebótomo (leishmaniose) e escorpiões.

Nas caçambas são aceitos pneus velhos, embalagens e recipientes plásticos, vasos, pias, tanques, caixas d’água, garrafas, vidros, madeiras e troncos secos inservíveis e entulhos que possam abrigar escorpiões.

E são proibidas galhadas e folhagens de podas recentes, móveis, lixo doméstico entre outros. Esses materiais devem ser destinados ao Buracão do Jupiá e o lixo comum depositado para a coleta de lixo. Itens como objetos/eletrônicos velhos ou quebrados, lâmpadas, animais mortos, também não são permitidos.

Confira os locais da semana:

As caçambas da PMTL estão disponíveis nas seguintes ruas, do Santa Luzia:

Rua Aparício da Silva Camargo

Rua Aparício da Silva Camargo esquina com Viela 02

Rua Aparício da Silva Camargo esquina com José Mendes

Rua José Mendes esquina com SENAI

Rua Thomaz da Costa esquina com Travessa Aliança

Av. Aldair Rosa de Oliveira

Rua Taurino Ramires esquina com Cacildo Arantes

Rua Abrahão Mattar esquina com José M. Coelho

Rua Abrahão Mattar esquina com Rômulo Humberto Carrato

Rua Bartolomeu Gusmão esquina com Cristina Ursaia

Travessa Aliança esquina com Angelina Tebet

Rua Trajano dos Santos

Rua Trajano dos Santos esquina com Rômulo Carrato

Rua Zumira Porto esquina com Cacildo Arantes

Rua Angelina Tebet esquina com Dom Aquino

Rua Angelina Tebet esquina com Mato Grosso

Rua Samuel de Sá esquina com Dom Aquino

Rua Angelina Tebet

Travessa Horizontal

Rua Taurino Ramirez esquina com José Teixeira da Silva

Rua Taurino Ramirez esquina com Urias Ribeiro

Rua Samuel de Sá esquina com Abrahão Mattar

Rua Abrahão Mattar esquina com Alceu Silva

Rua Maria Coletti esquina com Bernardino Mendes

Rua Carlos Alberto Camargo

Rua Urias Ribeiro

Rua Trajano dos Santos esquina com Alceu Silva

Rua Trajano dos Santos esquina com Bernardino Mendes

Rua Bernardino Mendes esquina com Mato Grosso

Rua Carlos Alberto Camargo esquina com Dom Aquino

Rua Dom Pedro esquina com Carlos Alberto Camargo

Rua Sobral esquina com a Rua Crato

Rua Angelina Tebet esquina com Quixeramobim

Rua Urias Ribeiro esquina com Dom Aquino

Rua Mercúrio esquina com Dom Aquino

Rua Bartolomeu Gusmão