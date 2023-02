Na primeira sessão do ano, Câmara vai devolver R$ 11 milhões ao Executivo

primeira sessão do ano.

De acordo com o presidente da Câmara, Cassiano Maia (PSDB), será uma sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos de 2023, com a participação do prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), que fará um balanço das ações realizadas pela administração municipal em 2022 e das metas previstas para este ano.

Na oportunidade, a Câmara Municipal fará a entrega de um cheque simbólico ao prefeito, no valor de R$ 11,34 milhões, sobra do duodécimo do Legislativo que será destinado ao Executivo para aplicar em melhorias na cidade

Segundo o presidente da Câmara que participou do RCN Notícias desta segunda-feira (6), os recursos serão utilizados para a elaboração de projetos de pavimentação de estradas vicinais que dão acesso aos ranchos de Três Lagoas, bem como na construção de uma arena multiusos nas proximidades do balneário municipal para a realização de eventos. Cassiano destacou que é preciso investir no turismo, fonte de recursos importante e geração de empregos. Além disso, parte do dinheiro será aplicada também na construção de pista de caminhada no entorno da 2ª Lagoa.

Maia destacou ainda que para este ano terá início as sessões itinerantes e também o projeto Vereador Mirim. Adiantou que existe a possibilidade das sessões voltaram para o período da noite, bem como ter mais de uma sessão por semana.

Confira a entrevista abaixo: