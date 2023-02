Carro cai em cratera durante chuva e motorista fica ferida

Na noite de domingo (5), por volta das 19h, Caroline Moraes de Lázaro, de 21 anos, tomou um ‘baita’ susto ao cair com o carro uma cratera, na rua Antônio Pinelli, na Vila Haro, em Três Lagoas.

De acordo com a vítima chovia muito forte e a rua estava mal sinalizada informando sobre obras na região.

E com a chuva o buraco foi aumentando o que se tornou uma cratera, “estava transitando devagar e quando vi o carro foi escorregando até cair no buraco”, lembrou a mulher.

Com o acidente a vítima sofreu escoriações, corte no supercilio direito, ela foi socorrida por uma equipe do 5°Grupamento do Corpo de Bombeiros e encaminhada para a UPA.