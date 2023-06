Não declarou Imposto de Renda? Saiba o que fazer

A Receita Federal já começou a pagar o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2023. O lote contempla 4,1 milhões de contribuintes que declararam o imposto de renda no início do prazo e estão na fila de prioritários.

Em todo o país, serão contemplados no primeiro lote: idosos acima de 80 anos, pessoas com deficiência, professores e quem realizou a declaração pré-preenchida ou optou por receber a restituição pelo PIX.

Os contribuintes que não entregaram estão sujeitos à multa de R$ 165,70 a 20% imposto devido, e se você faz parte desse grupo, o contador Amarildo Ferreira orienta a entregar a declaração incompleta e somente depois incluir as informações que faltaram por meio de retificação, dessa maneira, segundo ele, é possível evitar problemas com a Receita Federal.

