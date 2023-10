'Não quero que Três Lagoas tenha retrocesso', diz prefeito sobre empréstimo

Em entrevista ao RCN Notícias da rádio Cultura FM e TVC, o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), defendeu a contratação deste empréstimo com o Banco do Brasil, no valor de R$ 120 milhões para a continuidade das obras de drenagem e asfalto em Três Lagoas.

Guerreiro disse que não quer que Três Lagoas tenha um retrocesso em relação a obras e investimentos. Lembrou do período em que assumiu a administração, em 2017, que não tinha nem um projeto e obra em andamento. “Eu fiquei dois anos e meio para poder reerguer o município de Três Lagoas que não tinha obras, maquinários, não tinha nada. Hoje, vai ficar com tudo isso pronto e um pouco mais”, disse o prefeito, ao se referir as obras de macrodrenagem, drenagem, asfalto e os equipamentos que foram adquiridos em sua gestão.

O prefeito citou que, não é de hoje que o município tenta contrair empréstimo para a execução de obras, por exemplo na avenida Jary Mercante, mas que, graças ao apoio e credibilidade política que tem, em sua gestão não houve essa necessidade, pois conseguiu recursos para a execução das obras de drenagem e asfalto, que são uma realidade.

Continue Lendo...

Guerreiro criticou os vereadores de oposição por só criticarem e fazer politicagem. Segundo ele, esses vereadores nunca conseguiram uma emenda parlamentar para Três Lagoas. “Fico indignado com isso. Será que está achando que eu vou encerrar o mandado e colocar esse dinheiro no bolso? me poupem, dá licença, a população merece respeito. Faça oposição, mas faça inteligente, não impeça o desenvolvimento da cidade. Esse recurso, se aprovado, talvez, fique para o próximo gestor dar continuidade a execução de obras”, acrescentou.