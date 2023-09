'Nasceu de novo': ciclista escapa ileso após cair e parar debaixo de ônibus

Um homem, que não teve a identidade divulgada, escapou de um final trágico, após se desequilibrar e cair com uma bicicleta embaixo de um ônibus, no sábado (2), na rua João Dantas Filgueiras, bairro Santa Rita, em Três Lagoas.

Por sorte a vítima sofreu apenas ferimentos leves, a vítima seguia com sua bicicleta no mesmo sentido do ônibus, centro-bairro, quando ao passar por uma lombada se desequilibrou, colidiu na lateral do ônibus e caiu debaixo do veículo.

Por muito pouco, a vítima não teve as pernas esmagadas pelas rodas traseiras do ônibus.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foi chamado e socorreu à vítima ao Hospital Auxiliadora. A vítima estava consciente, orientada e apresentava um corte próximo ao joelho.