Natal registra 4 acidentes e 7 motoristas presos por embriaguez em rodovias em Três Lagoas

Nesta terça-feira (26), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o balanço da “Operação Natal”, nas rodovias BR-262 e BR-158, em Três Lagoas. Foram registrados quatro acidentes, sendo todos com vítimas, entre os dias 22 e 25 de dezembro de 2023. No entanto, em um caso, a vítima sofreu ferimentos graves. O saldo é negativo se comparado ao ano anterior, quando no mesmo período apenas dois acidentes foram registrados pela PRF nas rodovias que cortam o município.

O balanço aponta que três ocorrências foram na BR-262 e uma na BR-158. Ainda conforme os dados, 132 testes de alcoolemia foram realizados e sete motoristas flagrados dirigindo embriagados acabaram presos. No ano passado, dois condutores foram multados por embriaguez ao volante. Outra infração que coloca em risco quem pega a estrada é a imprudência ao volante.

Durante o monitoramento, os agentes federais flagraram 12 ultrapassagens indevidas, passageiros sem cinto de segurança (8) e crianças transportadas de forma irregular (7). A quantidade de ocorrências é maior no comparativo com o período do Natal de 2022. Foram aplicadas no fim de semana115 infrações ao todo contra 100.

Operação MS

O cenário negativo também foi apontado no relatório divulgado pela PRF envolvendo todas as rodovias federais de Mato Grosso do Sul, no feriadão natalino. Considerando o período de 22 a 25 de dezembro, a PRF registrou 30 acidentes, sendo 12 considerados graves. Oito pessoas morreram. Em 2022, foram registrados 23 acidentes, sendo quatro graves. Não houve morte.

A PRF flagrou 146 condutores e passageiros sem o cinto de segurança, 42 crianças estavam sendo transportadas fora do dispositivo de segurança. Já 421 ultrapassagens indevidas foram notificadas. No total, 1.724 autuações foram registradas.

Nos comandos de alcoolemia, os policiais rodoviários federais realizaram 1.535 testes, 62 pessoas foram flagradas dirigindo após consumir álcool, sete delas presas.

No combate ao crime, a PRF apreendeu 354 kg de Skunk e 233 kg de cocaína.