Negociação salarial entre servidores públicos e administração municipal continua

A negociação de reajuste salarial entre a administração municipal, o Sindicato dos Servidores Municipais (SSPM) e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação (SINTED) deve continuar por mais algumas semanas. A proposta apresentada pela prefeitura foi parcialmente rejeitada pelas entidades.

Segundo o Secretário de Administração, Gilmar Tabone, o Poder Executivo já foi oficiado de que as tratativas devem continuar por, pelo menos, mais um mês. “Estamos vivendo um momento crítico, convocando concursos e refazendo o plano de cargos e salários. Isso vai ter impacto financeiro e, considerando isso, a gente prefere ser cauteloso com as nossas decisões para que não tenhamos que voltar atrás ou então tirar o pé de uma situação que a gente já garantiu”.

Confira a reportagem completa: