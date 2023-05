'Negros ganham menos que brancos', destaca subsecretária

Na noite de quarta-feira (10), foi realizada no Plenário da Câmara Municipal de Três Lagoas, audiência pública sobre racismo e mercado de Trabalho, proposta pelo vereador professor Breno Cesar.

A subsecretária estadual de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial, Vânia Baptista Duarte, foi uma das palestrantes.

Na manhã desta quinta-feira (11), ela participou do RCN Notícias da rádio Cultura FM e TVC. Ela destacou que, infelizmente, a população negra no Brasil ainda tem menores salários do que a população branca.

Além disso, conforme ela, apenas 5% da população negra ocupa cargos de direção. Ressaltou que, conforme dados revelados durante audiência pública, ainda existe racismo no mercado de trabalho.

Durante a entrevista falou ainda das ações públicas para combater o racismo.

Acompanhe a entrevista na íntegra: