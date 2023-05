Nesta sexta-feira e sábado tem a 3ª etapa do Campeonato de Ranch Sorting

Começa nesta sexta-feira (19), às 18h, a 3ª etapa do 10º Campeonato Estadual NRT/MS de Ranch Sorting em Três Lagoas. A modalidade “estilo rodeio”, que tem conquistado cada vez mais público e número de participantes, vai receber peões e peoas em Três Lagoas, na disputa das provas.

Esta é a segunda vez que o município sedia o campeonato NTR/MS, sendo que a primeira prova no ano passado foi recorde e sucesso total de público e os competidores deram o show no Parque de Exposição.

Com entrada gratuita, além das provas, o evento conta com praça de alimentação, shows, brinquedos infláveis para as crianças. No sábado (20), a competição começa às 8h. O evento será realizado na Estância Boa Vista, localizada na estrada vicinal do Ribeirão do Palmito.