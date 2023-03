Nível do Paraná chega perto dos estabelecimentos que ficam na beira do rio

Na madrugada desta sexta-feira (17) o nível do Rio Paraná chegou bem próximo dos estabelecimentos comerciais localizados na praia do bairro Jupiá. Mesas, bancos e monumentos que ficam nas imediações estão parcialmente cobertos de água.

Este acontecimento se deve ao volume de chuva muito grande nesta época do ano e também por que os vertedouros da usina de Jupiá estão abertos desde o dia 4 de janeiro. De acordo com a Defesa Civil, quando todas as comportas estão abertas, são vertidos mais de 12 mil metros cúbicos de água por segundo do lado que fica mais próximo do Jupiá.

Confira imagens do local: