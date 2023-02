No 1º mês do ano, Três Lagoas exporta R$ 740 milhões e segue líder no ranking

Três Lagoas iniciou 2023 no topo entre os municípios de Mato Grosso do Sul que mais exportaram seus produtos para outros países. Em janeiro, o município exportou US$ 142,2 milhões, o equivalente a R$ 740 milhões, conforme o valor atual do dólar que está cotado em R$ 5.21.

As exportações de Mato Grosso do Sul em janeiro de 2023 cresceram 7,17% relação ao mesmo período do ano passado, fechando em US$ 565,46 milhões, ante US$ 527,63 milhões em janeiro de 2022. O resultado foi puxado pelas vendas externas de milho, celulose, carne bovina, carne de aves e óleos vegetais, conforme os dados na Carta de Conjuntura do Setor Externo, divulgada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico.

TRIMESTRE

Pelo quarto trimestre seguido Três Lagoas lidera o ranking de exportações no Estado, representando 35,9% das transações realizadas em todo Mato Grosso do Sul. Nos três meses de referência, a cidade contabilizou US$ 492.657.869,00 milhões em exportações, outubro; US$ 185.711.474,00 milhões, melhor mês do período, novembro; U$$ 135.493.503,00 milhões e dezembro; U$$ 171.452.892,00 milhões, os números representam 35,9% do desempenho total do Estado, no 4º trimestre, conforme dados compilados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

No acumulado de 2022, Três Lagoas exportou US$ 1,8 bilhão e foi responsável por 32,3% de toda a exportação no Estado. A celulose foi responsável por 81,3% de toda a exportação de Três Lagoas. Se comparado a 2021, no ano passado, as exportações do município apresentaram crescimento de 11%. “Três Lagoas já se consolidou como a principal exportadora de Mato Grosso do Sul, e a celulose segue como o carro chefe”, destacou Frank Morais, administrador e agente de desenvolvimento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

RANKING

Campo Grande foi a segunda cidade de MS que mais exportou em 2022, totalizando US$ 696,7 milhões em exportações. Seguida por Campo Grande com US$ 526,8 milhões.

A liderança no ranking de exportações foi conquistada por Três Lagoas, após a chegada das indústrias de celulose. A industrialização tem proporcionando não só a liderança de Três Lagoas no ranking das exportações, mas também contribuído para a geração de empregos.

Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, no acumulado de 2022, Três Lagoas encerrou o ano com saldo positivo de 4.179 novas vagas de emprego, número 58,4% maior que em 2021, quando obteve o saldo de 2.639.