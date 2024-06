No dia mais curto do ano, termômetros registram 32°C em Três Lagoas

No dia mais curto do ano, conhecido com solstícios de inverno, que marca oficialmente o início da estação mais fria do ano. O sol nasceu às 5h04, e se põem às 17h28, horário de Mato Grosso do Sul.

No solstício de inverno, o sol atinge a maior distância angular em relação ao plano que passa pela Linha do Equador. Quando a terra atinge este ponto em junho, a radiação solar é menor no Hemisfério Sul.

O inverno que começa hoje, às 17h21, será marcado por dias mais quentes, secos e não tem previsão de chuva para Três Lagoas. A quinta-feira (20), será de altas temperaturas e baixos valores de umidade relativa do ar.

Essas condições meteorológicas, deixam o clima favorável para a ocorrência de incêndios florestais e recomenda-se que a população não coloque fogo em nenhuma situação.

Em Três Lagoas, umidade relativa do ar, pode atingir valores críticos de 18%. Os termômetros registraram a mínima de 17°C, e a máxima pode chegar aos 32°C.