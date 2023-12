No Natal, cristãos celebram o nascimento do menino Jesus

O Natal é um período marcado por muitas tradições. É tempo de enfeitar, decorar a árvore, trocar presentes e saborear a ceia especial com família e amigos.

Dezembro se ilumina com luzes e agitação comercial, impulsionando as vendas de fim de ano. Entretanto, é nesse cenário festivo que, por vezes, o verdadeiro significado do Natal se perde entre as prateleiras repletas de presentes.

A palavra "Natal" encontra suas raízes no latim "natalis", derivada do verbo "nascer". Historiadores registram que a escolha da data, 25 de dezembro, foi estabelecida pelo Papa Julius I (337-352). Contudo, o alcance do Natal ultrapassou fronteiras religiosas, tornando-se uma celebração universal que transcende as crenças.

Enquanto judeus, hindus, budistas e islâmicos têm rituais e significados próprios para esta época, são os cristãos que reservam o dia 25 como a data especial do Natal, embasados em uma simbologia enraizada na Bíblia Sagrada para comemorar o nascimento de Jesus.

Além das festividades, o Natal é uma chance de refletir sobre o lado espiritual e a conexão com Deus. Em meio às compras e celebrações, vale a pena pausar e lembrar o verdadeiro motivo dessa festa.