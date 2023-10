Nossa Senhora Aparecida: milagres, símbolos e peculiaridades

Milhões de fiéis celebram, hoje, 12, o dia de Nossa Senhora Aparecida, consagrada como a padroeira do Brasil pelo Vaticano, através do Papa João Paulo II. A Princesa Isabel, em seu posto de mornarca, a proclamou como rainha, através de um bilhete deixado por ela, já no final do período imperial.

A história conta que, em 1717, dois pescadores no Rio Paraíba do Sul, estavam com dificuldade em achar peixes para um almoço que estava para ser organizado em um engenho na região. Primeiro, a dupla achou o corpo, e depois a cabeça do que veio a ser a imagem da santa. Em seguida, diversos peixes foram capturados pela rede destes dois homens, sendo considerado um milagre pela Fé Católica. O Padre Maurício de Oliveira, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Três Lagoas, explica a origem do nome: "A imagem depois de achada, foi colocada em um altar. Todo mundo que via começou a dizer que ela foi a imagem que 'apareceu', assim dando o nome de 'Aparecida'".

Um dos milagres mais famosos já realizados pela santa no Brasil, foi com Princesa Isabel, que enfrentava dificuldades para engravidar. Ela viajou do Rio de Janeiro, onde se localizava a sede do Reino, para ir ao encontro da imagem, que estava no estado de São Paulo, onde se iniciava a cidade de Aparecida. Após muitos pedidos e orações, ela engravidou e concebeu três filhos. "Depois do nascimento destes filhos, a princesa voltou a São Paulo e dedicou uma coroa a imagem da santa, proclamando Nossa Senhora Aparecida como a rainha do Brasil. A coroa está junto da imagem original, guardada na basílica, em Aparecida", conta o padre.

A imagem atual é carregada de símbolos e peculiaridades. No topo da cabeça, a coroa dada pela princesa. O manto azul celebra as cores do céu e mar brasileiros. Em seus pés, estão anjos sob nuvens celestiais. Em suas mãos, que estão juntas em oração, também se localiza o terço. Os cabelos são soltos e com flores entre as mechas. Já o rosto, como relata a Igreja Católica, foi inspirado por rostos de mulheres indígenas, para assemelhar a imagem de Nossa Senhora Aparecida ao povo brasileiro.

