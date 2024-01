Nova carteira de identidade começa a ser emitida em Três Lagoas

A partir desta quinta-feira (11), Três Lagoas e todos os estados do Brasil, passam a emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O documento traz mudanças e o cidadão deve ficar atento aos prazos para emissão. O CIN vai aposentar o RG (Registro Geral).

O objetivo da nova identidade é unificar o número do documento em toda as unidades da federação por meio da Cadastro de Pessoas Física (CPF). O novo documento não tem mais o número do RG apenas do CPF, como registro único válido para todo o país.

Continue Lendo...

A população pode procurar o serviço de emissão no Posto de Identificação em Três Lagoas. As pessoas que têm RG com mais de 10 anos devem realizar o serviço de emissão do novo documento. É necessário fazer agendamento pelo sejup.ms.gov.br/carteira-de-identidade .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vale destacar que o RG segue válido até 28 de fevereiro de 2032, dessa forma, não é preciso correr para atualizar a documentação.

Documentos passa emissão da nova identidade

Comprovante de situação cadastral do CPF

Certidão de Nascimento (original e cópia)

Posto de Identificação

Endereço: Rua Elmano Soares, 250, Centro, CEP 79601-020, Três Lagoas/MS.

Saiba mais na entrevista abaixo: