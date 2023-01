Nova diretoria da Apae de Três Lagoas é empossada

A cerimônia de posse da nova diretoria da Apae de Três Lagoas foi na sede da instituição. O empresário Nelson Silva Torres atua no comércio da cidade há mais de 30 anos, e foi eleito em outubro do ano passado como o novo presidente.

Ele vai administrar a instituição, que tem mais de 40 anos de serviços prestados as crianças, jovens e adultos excepcionais.

Além da Apae Escola, eles contam também com núcleo rural e o centro especializado em reabilitação 2, que faz parte da rede de cuidados a pessoa com deficiência, instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Entre os profissionais da equipe há fisioterapeutas, psicólogo, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, enfermeiros, neurologista, clínico, ortopedista, grupos de apoio como recepção, motorista, administrativo e coordenação.

