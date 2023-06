Nova diretoria da UFMS de Três Lagoas é empossada

A nova diretoria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) de Três Lagoas foi empossada. Quem assumiu a diretoria da unidade foi a professora do curso de Enfermagem, Larissa da Silva Barcelos. A solenidade de posse ocorreu na, terça-feira (27), e contou com a presença da reitoria da UFMS.

O mandato é de quatro anos e começou, oficialmente, em 18 de junho. Larissa acredita que os desafios na gestão são vários, até porque a unidade é a maior da UFMS depois da Cidade Universitária. Mas, as expectativas são bastante positivas e ela ressalta que sua administração será baseada na ética, no respeito, na transparência, na imparcialidade e na excelência.

Confira a entrevista abaixo: