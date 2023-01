Nova etapa do Castramóvel será na Vila Piloto

Atenção, donos de pet que residem na Vila Piloto, chegou a hora de castrar gratuitamente seu cão ou gato. O trailer do Castramóvel estará na Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro dos dias 30 de janeiro a 10 de fevereiro. Além da castração, no local é oferecido vacinação, entre outros serviços.

A castração dos animais é destinada somente para moradores da região da Vila Piloto I, II, III, IV e V e deve ser agendada previamente no trailer, mediante apresentação do comprovante de residência.

São oferecidos os serviços de castração de cães e gatos machos, acima de 6 meses de idade, castração de felino fêmea acima também de seis meses, vacina antirrábica, vermífugo, orientação de posse responsável, prevenção de acidente com animais peçonhentos, profilaxia de leishmaniose e identificação por microchip de animais castrados e vacinados.

Serviço

51º Etapa Castramóvel

Data: Do dia 30/01 à 10/02

Local: USF Vila Piloto

Endereço: Rua 34 , nº 250 – Vila Piloto

Horário: Das 7h às 17h