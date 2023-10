Nova fábrica de celulose inicia contratação de 400 trabalhadores

Com a perspectiva de produzir 2,5 milhões de toneladas de celulose anualmente, a fábrica chilena Arauco já está movimentando o mercado de trabalho com contratações diretas para a unidade que será erguida no município de Inocência. A empresa vai investir US$ 3 bilhões, cerca de R$ 14 bilhões na cotação atual, para ativar a planta sul-mato-grossense.

Ao menos 400 vagas deverão ser abertas até a próxima semana e os trabalhadores serão empregados através da intermediação da Casa do Trabalhador de Três Lagoas. As vagas oferecidas, na primeira fase de contratação, são para técnico florestal, com salário médio de R$ 2,3 mil.

Também deverão ser oferecidas vagas para pedreiro, motorista, montadores, soldador, entre outras. Essa é a quinta grande fábrica do setor florestal em Mato Grosso do Sul, e fica nas proximidades do rio Sucuriú. Ela deve gerar 12 mil empregos durante o pico das obras, com previsão entrar em operação no primeiro trimestre de 2028.

Com perspectiva de explorar 285 mil hectares de eucaliptos, a Arauco possui terras em Inocência e em municípios lindeiros, o que vai de pronto suprir a demanda da unidade. Essa é a primeira planta de celulose da empresa no Brasil, já havendo cinco delas no Chile.

Contratação

De acordo com a Casa do Trabalhador, a empresa está oferecendo plano de saúde, alojamento, refeições, ticket alimentação. Porém, o trabalhador poderá residir em Três Lagoas, se preferir.

Vale da Celulose

Mato Grosso do Sul já é um dos principais polos de produção de celulose do mundo e vai se fortalecer ainda mais no setor agroflorestal com a chegada de novos investimentos. Atualmente, três indústrias da área estão ativas em Três Lagoas e um quarto empreendimento, com valores que giram entre R$ 15 bi e R$ 20 bi, está se instalando em Ribas do Rio Pardo.