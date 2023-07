Nova fábrica em Inocência prevê 12 mil trabalhadores

Os impactos ambientais e socioeconômicos com a instalação da fábrica de celulose chilena Arauco, no município de Inocência, foram avaliados pelo Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul (Imasul), que publicou nesta semana as medidas mitigadoras previstas no projeto da empresa. O documento reúne informações necessárias para obtenção da licença ambiental que permitirá o avanço do projeto para instalação da fábrica na região.

Denominado Projeto Sucuriú, o empreendimento será composto por duas linhas produção de celulose branqueada, cada uma com capacidade de produção de 2,5 milhões de toneladas/ano, a serem instaladas em duas fases, bem como pela geração de energia renovável a partir do reaproveitamento de biomassa (cascas, lignina e outros resíduos de processo). Ao todo, o investimento deve chegar a R$28,3 bilhões, dos quais R$ 15 bilhões devem ser aplicados na primeira fase. A obra da primeira fase tem previsão de início em 2025, com operação prevista para 2028.

De acordo com o documento divulgado pelo Imasul é esperada a contratação de até 12 mil trabalhadores no pico das obras. Para abrigar esse contingente, a Arauco informou que vai construir um alojamento centralizado próximo ao local das obras, com estrutura completa de moradia. Na primeira fase da operação, deverão ser contratadas 550 pessoas, entre funcionários próprios e terceiros. A planta industrial estará localizada na margem esquerda do Rio Sucuriú, às margens da MS-377, e a 47 km da malha ferroviária.

A nova fábrica vai garantir investimentos importantes na região Leste do Estado. O Sebrae/MS e a Associação Integra Costa Leste realizaram, em Inocência, um encontro regional de lideranças com a participação de 11 cidades, com o objetivo de traçar estratégias para fomentar a economia local. Um dos pontos será a capacitação de profissionais em áreas especializadas, com cursos e inserção no mercado de trabalho.