Nova frente fria chega e Três Lagoas poderá ter sensação térmica de 9°C

Os moradores de Três Lagoas não imaginavam que o inverno fosse chegar antecipado em 2023. E nesta semana, uma nova frente fria chegou a Mato Grosso do Sul e haverá reflexo na região Leste do estado. Os dias serão mais gelados e com chuva. A sensação térmica na “capital da celulose” pode chegar a 9°C, entre os dias 15 e 18 de junho.

De acordo com os meteorologistas, a nova frente fria que chegou poderá registrar as temperaturas mais baixas do ano, nos municípios sul-mato-grossenses. Há previsão de chuva já a partir de terça-feira (13), em Três Lagoas. Os termômetros deverão registrar temperatura mínima de 13°C, a partir de quarta-feira (14).

Confira a reportagem abaixo: