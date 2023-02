Nova indústria de celulose vai proporcionar oportunidades na Costa Leste

Denominado de Projeto Sucuriú, a fábrica de celulose da Arauco, que será instalada em Inocência, prevê investimento privado de R$ 15 bilhões. A indústria vai proporcionar, além da geração de empregos, o desenvolvimento econômico desta região do Estado, composta por 11 municípios, entre eles, Três Lagoas, que já dispõe de três fábricas de celulose, uma da Eldorado Brasil e duas da Suzano.

Além da fábrica da Arauco em Inocência que ainda nem iniciou, mas já começa a movimentar o cenário econômico e de emprego, outras duas empresas de celulose também contribuem para o desenvolvimento econômico do Estado e da região. Atualmente, está em construção em Ribas do Rio Pardo a fábrica de celulose da Suzano. A Bracell, embora não tenha indústria em MS, tem base florestal no Estado. O setor florestal tem proporcionado também grandes oportunidades de investimentos na região.

De acordo com a gerente regional do Sebrae, desde o ano passado a instituição tem realizado reuniões e feito capacitações com lideranças de Inocência e dos municípios da Costa Leste, e diante do aquecimento do setor florestal, adiantou que para este ano, o foco também será nesta área.

Confira a reportagem sobre o assunto: