Nova onda de calor eleva temperatura e Três Lagoas deverá registrar 39°C

Mesmo com a chegada da Primavera, o calorão prevalece em Mato Grosso do Sul. Uma massa de ar seco que está sobre o estado faz com que as temperaturas fiquem mais altas nesta semana, do que nos dias anteriores. Três Lagoas, por exemplo, deverá registrar 39°C, nesta terça-feira (17), com sensação térmica de 41°C.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), este cenário de instabilidade ocorre devido ao aquecimento diurno, transporte de umidade e uma área de baixa pressão que se forma na Argentina. Também se espera baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20% e 40%.

Em Paranaíba, a temperatura máxima poderá chegar a 38°C e, mínima, de 22°C. A cidade de Inocência, teve mínima de 23°C e, a máxima, deverá ser de 38°C. Já em Água Clara, a temperatura máxima deverá ser de 40°C.