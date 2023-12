Nova onda de calor será intensa e anuncia o Verão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu uma alerta laranja sobre os riscos da nova onda de calor e informou que a previsão é que os termômetros registrem até 43ºC, nos próximos dias, em Três Lagoas. Um sistema de alta pressão acentuado pelo Fenômeno El Niño fará com que as temperaturas ultrapassem os 40ºC, na região Leste de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), Valesca Fernandes, as temperaturas voltam a subir devido ao sistema de alta pressão que atinge principalmente a região Centro-Sul do Brasil. “Essa alteração de temperatura é normal na passagem de estação da Primavera para o Verão. E é acentuada pelo fenômeno El Niño”, explicou.

O calor extremo pode causar diversos problemas de saúde ao ser humano. Por isso, é necessário redobrar os cuidados, principalmente, para quem trabalha ao ar livre e fica exposto aos raios solares. Transpiração excessiva, tontura, dores de cabeça e fraqueza no corpo, são alguns dos sintomas causados pelo calor, o que pode gerar alterações no organismo, segundo especialistas da saúde.

Continue Lendo...

A coordenadora da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Três Lagoas, Lílian Corazza, informou que 65% dos pacientes que chegam ao local relatam sintomas que são causados, indiretamente, pela temperatura. “A baixa imunidade causada pelas mudanças climáticas deixa o corpo mais vulnerável para contrair vírus por vias aéreas, como gripe e resfriado”, explicou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A dermatologista, Maria Angélica Corga, explicou que o ar-condicionado ou até mesmo as mudanças na umidade do ar podem causar vários problemas à saúde, como por exemplo, ressecamento da pele, coceira, vermelhidão, descamação ou aspecto acinzentado. “Para reverter ou prevenir os sintomas, é importante investir na hidratação”, orientou.